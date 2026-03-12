İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Radyoterapinin özellikle meme, akciğer, prostat ve beyin tümörleri başta olmak üzere birçok kanser türünde etkili sonuçlar verdiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, "Günümüzde kullanılan modern radyoterapi cihazları sayesinde ışınlar doğrudan tümörlü bölgeye yönlendirilebiliyor. Bu da hem tedavinin etkinliğini artırıyor hem de sağlıklı dokuların korunmasına yardımcı oluyor" dedi.