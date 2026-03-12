İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi
Kanser tedavisi için uzmanlardan yeni bir açıklama daha geldi.
Kanser tedavisi için uzmanlardan yeni bir açıklama daha geldi.
Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, radyoterapinin kanserli hücreleri hedef alarak yok etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti.
Radyoterapinin tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi ve kemoterapi ile birlikte de kullanılabildiğini belirten Dr. Şeran, bu sayede tedavinin başarı oranının artırılabildiğini söyledi.
Radyoterapinin özellikle meme, akciğer, prostat ve beyin tümörleri başta olmak üzere birçok kanser türünde etkili sonuçlar verdiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, "Günümüzde kullanılan modern radyoterapi cihazları sayesinde ışınlar doğrudan tümörlü bölgeye yönlendirilebiliyor. Bu da hem tedavinin etkinliğini artırıyor hem de sağlıklı dokuların korunmasına yardımcı oluyor" dedi.
Tedavi sürecinin hastaya özel olarak planlandığını vurgulayan Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, hastaların tedavi öncesinde detaylı bir değerlendirmeden geçirildiğini belirterek, her hastanın ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş bir tedavi programı oluşturulduğunu ifade etti.
Kanserle mücadelede erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, vatandaşların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirterek, "Erken teşhis edilen kanser vakalarında tedavi başarısı çok daha yüksek oluyor. Bu nedenle düzenli kontroller hayat kurtarıyor" diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23