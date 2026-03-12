  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zorlu Holding'i sarsan Vestel gelişmesi! KAP bildirisi ortalığı ayağa kaldırdı Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı? Bakın ilk sırada hangisi var! Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il açıklandı Lazer ya da cerrahi tedavi... Göz tansiyonunda erken tanı körlüğün önüne geçiyor Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni Kimse beklemiyordu, ortalığı karıştıracak skor: Arda Güler'li Real, Manchester City'i dağıttı Eski asker Türkiye'nin elindeki gizli gücü açıkladı: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor Biberiye sadece mutfak bitkisi değil Bir kere kokla hiç unutma
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi
IHA Giriş Tarihi:

İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Kanser tedavisi için uzmanlardan yeni bir açıklama daha geldi.

#1
Foto - İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, radyoterapinin kanserli hücreleri hedef alarak yok etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti.

#2
Foto - İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Radyoterapinin tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi ve kemoterapi ile birlikte de kullanılabildiğini belirten Dr. Şeran, bu sayede tedavinin başarı oranının artırılabildiğini söyledi.

#3
Foto - İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Radyoterapinin özellikle meme, akciğer, prostat ve beyin tümörleri başta olmak üzere birçok kanser türünde etkili sonuçlar verdiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, "Günümüzde kullanılan modern radyoterapi cihazları sayesinde ışınlar doğrudan tümörlü bölgeye yönlendirilebiliyor. Bu da hem tedavinin etkinliğini artırıyor hem de sağlıklı dokuların korunmasına yardımcı oluyor" dedi.

#4
Foto - İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Tedavi sürecinin hastaya özel olarak planlandığını vurgulayan Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, hastaların tedavi öncesinde detaylı bir değerlendirmeden geçirildiğini belirterek, her hastanın ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş bir tedavi programı oluşturulduğunu ifade etti.

#5
Foto - İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi

Kanserle mücadelede erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şera, vatandaşların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirterek, "Erken teşhis edilen kanser vakalarında tedavi başarısı çok daha yüksek oluyor. Bu nedenle düzenli kontroller hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu
Dünya

İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu

İran'dan yapılan açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle son duruma ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu...
Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı
Gündem

Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının üçüncü duruşmasında, yargı bağımsızlığına gölge dü..
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'
Siyaset

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO'ya sunduğu 28 sayfalık rapordaki istekleri dudak uçuklattı. Çakırözer, sunduğu raporda İran'ın tamam..
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Avustralya, Asya Kupası’nda İran Milli Marşı'nı okumadıkları için ülkelerinde hain ilan edildikten sonra sığınma talebinde bulunan İranlı ka..
Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti
Gündem

Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23