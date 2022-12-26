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Ekonomi O ilimizde milyonlarca liralık altın serveti! Resmen fışkırıyor, çıkarılmayı bekliyor
Ekonomi

O ilimizde milyonlarca liralık altın serveti! Resmen fışkırıyor, çıkarılmayı bekliyor

Kahramanmaraş'ta altından takıların üretimi sırasında ortaya çıkan altın tozlarının kanalizasyona karıştığı tespit edildi. Yaşanan olayın ardından kuyumcular sitesi harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:16:00 - 2022-12-26 15:48:43
O ilimizde milyonlarca liralık altın serveti! Resmen fışkırıyor, çıkarılmayı bekliyor

Kanalizasyonda adeta bir servet yattığı ortaya çıktı. Altından takıların üretimi sırasında ortaya çıkan altın tozlarının kanalizasyona karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'taki kuyumcular sitesi harekete geçti. Yılbaşından sonra başlatılacak projeyle yıllık 5 milyon liralık altının ekonomiye kazandırılacağı ifade edildi. Bu doğrultuda bir arıtma tesisi kurulacak, böylece aylık 400 gramlık altına karşılık gelen ve kanalizasyondan akıp giden altın tozları çıkarılacak.

İnanması güç ama kanalizasyonda adeta bir servet yattığı ortaya çıktı. Özellikle kuyumcuların topluca bulunduğu sitelerde altın üretimi esnasında oluşan altın tozlarının kanalizasyona karıştığı tespit edildi. Bu da neredeyse küçük bir servetin kanalizasyona karışması anlamına geliyor. Ancak bu konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş'taki kuyumcular sitesi harekete geçti ve o altınları kurtarmak için arıtma tesisi kurmaya karar verdi. Projeyle birlikte yıllık 5 milyon liralık altının ekonomiye kazandırılacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

Habertürk TV’de yer alan habere göre; ince ince işlenerek altından yapılan takıların üretimi sırasında oluşan altın tozları kanalizasyona karışıyor. O altını arıtmak ve milli serveti kurtarmak için proje başlatıldı.

Kahramanmaraş’taki Altınşehir Kuyumcular Sitesi 107 bin m2 kapalı alana kurulu. 6 bin kişinin çalıştığı sitede 430 kuyumcu atölyesi bulunuyor.

Altının işlenmesi sırasında çıkan tozlar, işçilerin ellerine bulaşıyor ya da yerlere dökülüyor. İşletmeler ne kadar önlem alsa da el yıkama sırasında milli servet kanalizasyona karışıyor.

Akıp gittiğini tespit ettik

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Atıklarımız bir milli servet. Ekonomimizden, kanalizasyondan akıp gitmesini engellemek için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bir fizibilite çalışması yaptık. Aylık 400 gram gibi bir rakamın kanalizasyondan akıp gittiğini tespit ettik.” şeklinde konuştu.

Ne kadar altın çıkacak?

Bu tespitin ardından siteye bir arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldı. “Bu sistemle yıllık ne kadar altın elde edilecek?” sorusu üzerine Öz, “Yıllık 5 milyon lira civarında beklentimiz var. Zaten bu 5 milyon liralık beklenti de geri tekrar bu firmalarımıza katkı olarak, buraların ortak giderinde kullanılacak” ifadelerini kullandı. Projenin yılbaşından sonra başlayacağı belirtildi.

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Yorumlar

Maşallah

Bir gün de bir şey bulmayalim. En sonunda kanaluzasyonda altın bulduk.
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