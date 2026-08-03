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Tokat'ta akılalmaz kaza! Kolu alçılı halde motosiklet kullanan sürücü dehşet saçtı!

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Tokat'ta akılalmaz kaza! Kolu alçılı halde motosiklet kullanan sürücü dehşet saçtı!

Tokat’ın Topçam Yaylası'nda kolu alçılı halde direksiyon başına geçen motosiklet sürücüsü karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.

#1
Foto - Tokat'ta akılalmaz kaza! Kolu alçılı halde motosiklet kullanan sürücü dehşet saçtı!

Tokat’ta alçılı koluyla motosiklet kullanan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu.

#2
Foto - Tokat'ta akılalmaz kaza! Kolu alçılı halde motosiklet kullanan sürücü dehşet saçtı!

Kaza, Topçam Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.B. idaresindeki 60 AB 178 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek S.A. yönetimindeki 60 ADS 543 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü A.B., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Tokat'ta akılalmaz kaza! Kolu alçılı halde motosiklet kullanan sürücü dehşet saçtı!

Kaza sonrası omzunun çıktığı öğrenilen yaralının kolu alçılı halde motosiklet kullandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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