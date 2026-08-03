Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Darwin Nunez'in Beşiktaş'a transferine izin verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Darwin Nunez'in Beşiktaş'a transferine izin verdi.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı eleyen ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olacak olan Beşiktaş, forvet transferini bitirmek üzere... Siyah-Beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'le ciddi şekilde ilgileniyordu.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi.
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