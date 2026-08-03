  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya'daki göçmen kaosu için dikkat çeken açıklama: “Arkasında Netanyahu var” İran 'tam hazırlık seviyesindeyiz' diyerek Türkiye'ye teklifini iletti: Gelin kuralım Tokat'ta akılalmaz kaza! Kolu alçılı halde motosiklet kullanan sürücü dehşet saçtı! TÜİK açıkladı: Kira artış oranı belli oldu Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta Bakan Ersoy: Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif İlaçlara “Elveda” dedirten mucizevi bitki: Yemekten sonra yiyenin kolesterolü biiznillah anında çakılıyor Milyonlarca ABD'li diken üstünde: İkincisini tetikleyebilir diyerek uyardılar! “Terörsüz Türkiye” sürecinde dananın kuyruğu bugün kopacak! Dikkat çeken “münfesih” detayı Karabük'te yıllar sonra muhteşem dönüş! Dede Yaylası Şenlikleri coşkuyla gerçekleşti!
Spor
4
Yeniakit Publisher
Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Darwin Nunez'in Beşiktaş'a transferine izin verdi.

#1
Foto - Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı eleyen ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olacak olan Beşiktaş, forvet transferini bitirmek üzere... Siyah-Beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'le ciddi şekilde ilgileniyordu.

#2
Foto - Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

#3
Foto - Beşiktaş teklifini iletti ve ilk aşama tamam: Al-Hilal onayı verdi: Nunez Beşiktaş'ta

Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız
Dünya

İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'nın son 24 saat içinde Tahran ile temasa geçerek, ABD'nin ..
Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!
Dünya

Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait "Yanina" adlı konteyner gemisinin, Karadeniz'de insansız hava aracı (..
Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası
Siyaset

Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası

CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, bir canlı yayında mikrofonu açık kalan Faruk Turan’ın destekçi sosy..
Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!
Gündem

Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir televizyon programında sergilediği Haddini Aşan ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başs..
Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı
Gündem

Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı

Geçtiğimiz aylarda Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen “Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne” programında çocukların tese..
Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı
Gündem

Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir kız öğrenciye sözlü olarak cinsel tacizde bulunan şüpheli, emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu yakalanar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23