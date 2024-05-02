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Yaşam O ilimizde görüntülendi! Tek ısırığı bir insanı öldürüyor
Yaşam

O ilimizde görüntülendi! Tek ısırığı bir insanı öldürüyor

Yeniakit Publisher
2024-05-02 12:07:00 -

Tek ısırığı ile bir insanı öldürebilen koca engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi.

Elazığ’da, tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde ortaya çıktı. Engerek yılanını su kenarında fark eden bir kişi, hayvanı değnek yardımı ile yakaladıktan sonra boş bir alana bıraktı. Vatandaş, bir süre incelediği hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılan, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.

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