O ilimizde ‘Futbol Okulu’ adı altında misyonerlik yapılıyor

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Erzincan’ın en köklü gazetelerinden biri olan Doğu Gazetesi’nde yer alan bir yazıyı köşesine taşıyan Öksüz, Erzincan’da misyonerlerin adeta cirit attığını ve ‘futbol okulu’ ismi altında gençlere Hıristiyanlık propagandası yapıldığını aktardı. İşte Öksüz'ün dikkat çekici o yazısı:

"Erzincan’da günlük olarak yayımlanan ve Erzincan’ın en köklü gazetelerinden biri olan Doğu Gazetesi’nde son derece dikkat çeken bir iddia yer aldı.

Gazete yazarlarından Mücahit Özdemir, Erzincan’da misyonerlerin adeta cirit attığını ve ‘futbol okulu’ ismi altında gençlere Hıristiyanlık propagandası yapıldığını yazdı.

Gazeteci yazar Mücahit Özdemir’in yazısı şöyle:

* “Erzincan’da Cumhuriyet Mahallesi’nde Afganistan ve İran’dan gelen kişiler tarafından propaganda amaçlı kurulduğu belirtilen evden bozma bir kilisenin olduğu ve bu kilisede insanlara, özellikle çocuklara futbol akademisi adı altında Hıristiyanlık aşılandığı iddiaları var.”

* “Bu iddialara göre Erzincan’da Cumhuriyet Mahallesi’nde İran ve Afganistan uyruklu şahıslar tarafından kilise olarak işletilen ve konut hükmündeki dairede Hıristiyanlık propagandası (misyonerlik) yapıldığı, her hafta bir gün toplantı yapıldığı öğrenildi.”

* “Yabancı uyrukluların çok uğradığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü yakınında, göç idaresine gelen yabancı uyruklularla tanışan ve spor faaliyetleri adı altında topluluklarına davet eden misyonerler, belli aşamadan sonra da karşısındakinin dinini değiştirmesi için, ‘Mesihi değilsin o sebeple ........... faaliyetimize katılamazsın’ şeklinde telkinlerde bulundukları söylendi.”

* “Bu Afgan ve İran uyruklu misyonerler, Türklerin de içerisinde bulundurduğu hedef kitlelerine ulaşabilmek için her türlü yolu deniyor. Dışarıdan içlerine girmek isteyenleri de ‘Mesihi olman gerekiyor!’ ifadesiyle reddeden gurubun yeni hedefi futbolu seven genç nesil.”

* “Erzincan dışındaki kiliselerden yüklü miktarda maddi destek aldığı iddiaları da işin diğer boyutu.”

* “Futbolsever tüm aileler için, benden söylemesi! Çocuğunuzu tek başına futbol kurslarına göndermeyin! Hatta gönderdiğiniz kursun sahibini, ailesini bile araştırın! Çocuğunuzun sağlığı için attığınız bu adım ile, çocuğunuzun ülke düşmanı, İslam düşmanı birey olmasına katkı sağlamış olabilirsiniz.”

* “Not: Ülkemizde silahlı olmadığı sürece misyonerlik faaliyeti yasa dışı olarak değerlendirilmiyor. Herkesin kendi dinini özgürce yaşaması adına katlanılan bu konular, yarın senin, benim, ülkemin, milletimin başına bir çorap örmez, inşallah.”

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Yazı bu şekilde…

Şunu ifade edelim, misyonerlik faaliyetleri bugüne kadar farklı mecralarda zaten hep vardı. Dikkatli olmak şart!"