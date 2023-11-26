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Yaşam O ilimizde faciadan dönüldü! Çatıdan parçalar koptu! Görüntüler kamerada!
Yaşam

O ilimizde faciadan dönüldü! Çatıdan parçalar koptu! Görüntüler kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 16:40:03 - 2023-11-26 16:40:02

Yozgat’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçalar bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yozgat’ta öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çapanoğlu ve Bilal Şahin Mahallelerinde 15 binanın çatısı uçtu, ağaç dalları kırıldı. Çatıdan kopan parçalar bir kişinin yaralanmasına neden olurken 2 araçta da maddi hasar oluştu. Yaralı 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bina çevrelerinde güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.

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