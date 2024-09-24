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Ekonomi O ilimizde ekmeğin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı
Ekonomi

O ilimizde ekmeğin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
O ilimizde ekmeğin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

Bilecik'te 250 gram olarak 10 liraya satılan ekmek, 200 grama düşürülerek yine aynı fiyattan satılmaya başlandı.

Bilecik TSO'ya ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde, ekmeğin gramı düşülürken fiyatı aynı kaldı. Bu hafta itibariyle 250 gram 10 TL'den satılan ekmeğin gramajı 200 grama çekilerek fiyatı aynı kaldı. 250 gram ekmek ise 2,5 lira artış eklenerek, 12,5 liradan satışa sunuldu. Bu gramaj düşüşü ve fiyat artışı sonucu Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki fırınları tek tek denetime aldı. Ekmeklerin gramları tartılarak denetlenen fırınlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar bu değişliklere tepki gösterdi.

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