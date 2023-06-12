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Yaşam O ilimizde de görüldü! Türkiye'de zehirli uğur böceği paniği
Yaşam

O ilimizde de görüldü! Türkiye'de zehirli uğur böceği paniği

Yeniakit Publisher
2023-06-12 11:19:00 -
O ilimizde de görüldü! Türkiye'de zehirli uğur böceği paniği

Son zamanlarda sık sık pek çok ilden 'zehirli uğur böceği' haberleri geliyor. Son olarak zehirli uğur böceği Eskişehir'de görüldü.

Nadir zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği’, bu defa Eskişehir’de görüldü.

Eskişehir’de bir vatandaş tarafından zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. ESOK Rally’nin yapıldığı güzergahın Bozdağ mevkiinde görevli olan bir kişi, gördüğü uğur böceği örümceğinin fotoğrafını çekti. Birçok ilde görülmesi ve basında yer alan haberlerle hemen her insanın varlığından haberdar olduğu nadir tür uğur böceği örümceğinin fotoğrafı, sosyal medyada etki oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşımları gören bir vatandaş da geçtiğimiz yıl Haziran ayında Oklubalı Mahallesi’nde uğur böceği örümceği gördüğünü iddia etti.

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