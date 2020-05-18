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O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Batman Kozluk'ta bulunan Yeniçağlar köyü karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köy ile ilgili başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:29:00 -
O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kozluk'un Yeniçağlar köyü merkezinin karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların salgından korunması için köy merkezine giriş ve çıkışların, köy merkezindeki evler arası ziyaretlerin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, köy ile ilgili başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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