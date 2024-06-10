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Yerel O ilimiz kavrulacak! Valilik vatandaşları uyardı
Yerel

O ilimiz kavrulacak! Valilik vatandaşları uyardı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 21:54:00 - 2024-06-10 21:59:16
O ilimiz kavrulacak! Valilik vatandaşları uyardı

Muğla Valiliği, sıcaklıkların 8-12 derece birden artacağı kentte, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 40 dereceye kadar artacağı bildirilmektedir. Beklenen sıcak hava dalgası, orman yangınlarına karşı birinci derece hassas olan Muğla’da ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu bakımdan orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımızı Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz” denildi.

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