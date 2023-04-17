  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musevi iş insanı Kasadolu: Faşist Netanyahu demokrasi ve İslam düşmanı

Ahmet Hakan çılgına döndü! Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

Zillet milletle dâvâlık

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

'Eli kulağında orada 8-9 şiddetinde deprem olacak' dedi ve son sözü şok etti: Kırılmadık fay kalmayacak

Başkent'te nefes kesen operasyon! 500 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Türkiye açık açık uyarmıştı... MİT'ten 200 km derinlikte nokta operasyon
Ekonomi O ile 5 milyon turist gelecek
Ekonomi

O ile 5 milyon turist gelecek

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:52:00 -

Tekirdağ’da Turizm Haftası sebebiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Bakanlığı 2023 hedeflerini 60 milyon turist ve 60 milyar dolar olarak belirledi. Pandemi dolayısıyla bu rakamlarda geçmiş yıllarda düşüş yaşandı. Şimdi yeniden yükselişe geçti. Hedefimiz şehrimize 5 milyon turist çekmek” dedi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Haftası sebebiyle Tarihi Tekirdağ Valilik Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Atatürk Heykeline çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninden sonra Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 hedeflerini 60 milyon turist ve 60 milyar dolar olarak belirledi. Pandemi dolayısıyla bu rakamlarda geçmiş yıllarda düşüş yaşandı. Şimdi yeniden yükselişe geçti. Hedefimiz şehrimize 5 milyon turist çekmek. Tekirdağ, birlikte yaşam kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenli bir il olması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları, festivalleri, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomisi ile ilgi çekmektedir. Tekirdağ, 1357 yılından beri devam ettirdiği birlikte yaşama kültürü, güler yüzlü insanları ve tüm ekonomik verileri ile çoktan Avrupa Birliği standartlarını yakalamış bir ilimizdir.

Eko turizm, agro turizm, doğa turizmi, deniz turizmi, tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi, alışveriş turizmi, gastronomi turizmi, festival ve şenlik turizmi özelliklerini içinde bulunduran ilimizde bu yıl yazlıkçılarımızla beraber 5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı beklemekteyiz. İlimizin 2023 yılı hedefi, 5 milyon turiste ev sahipliği yapmaktır. Aşağıda belli başlılarını sıraladığımız faaliyet ve potansiyelimiz sayesinde çok kısa sürede bu hedefimize ulaşacağımıza inanmaktayız. ‘Turizm Master Planı’nın tamamlanması ile Tekirdağ turizm yatırımcılarının cazibe merkezi olacaktır. Var olan yürüyüş rotalarımızın yanında Saray ilçemizde yeni oluşturulan yürüyüş rotamızın bitmesiyle yerli ve yabancı doğa yürüyüşçüleri ilimize akın edeceklerdir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23