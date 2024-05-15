O ilden korkutan deprem! Kötü haber geldi: Çevre illerden de hissedildi... Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

Bitlis'te Korkutan Deprem! 3.2 Büyüklüğünde Sarsıntı!

AFAD'dan son dakika gelen bilgilere göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre:

Saat: 00:37

Büyüklük: 3.2

Enlem: 38.84

Boylam: 42.85

Derinlik: 9.88 km

Yer: Bitlis, Hizan

Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi alınmadı. Yetkililer tarafından bölgede incelemeler başlatıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, depremi hafif şekilde hissettiklerini ifade ettiler.

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Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada:

Bölgede artçı sarsıntılar olabileceği ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği

ACİL DURUM HATTI (112)'ye haber verilmesi gerektiği

Uyarılar yapıldı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Not: Bu haberdeki bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere dayanmaktadır. En güncel bilgiler için lütfen AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerini ziyaret edin