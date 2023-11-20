O ilde yollar kapandı!
Ardahan-Şavşat, Damal-Posof-Türkgözü ve Ardahan-Ardanuç kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Ardahan-Şavşat, Damal-Posof-Türkgözü ve Ardahan-Ardanuç kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Ardahan ve ilçelerinin yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Kar ve tipinin de etkisiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalar meydana geldi.
Ardahan-Ardanuç ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında da ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bu yollları kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları uyarısı yaptı. (İLKHA)
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