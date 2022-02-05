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Gündem O ilde yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'a ulaşım kapandı
Gündem

O ilde yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'a ulaşım kapandı

Karların erimesiyle meydana gelen heyelan sonucu Zonguldak-İstanbul kara yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:20:00 -
O ilde yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'a ulaşım kapandı

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ilıksu mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya parçalarının kara yoluna düşmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Bölgeden geçecek araçlar, ekiplerce farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

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