O ilde terörist kalmadı! Kent ve dağlar tamamen temizlendi

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle amansız mücadelesi devrim niteliğinde sonuçlar veriyor. Onlarca yıldır PKK, MLKP, TİKKO ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin zemin bulmaya çalıştığı Tunceli dün itibariyle tüm teröristlerden arındırıldı.

PKK'nın kente 'sorumlu' olarak yolladığı 33 yaşındaki Osman Manak'ın etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Tunceli'de 'son terörist de' öldürülmüş oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elde ettiği istihbarat sonucunda ekipler, Silopi doğumlu Osman Manak'ı kent merkezinde saklandığı evde buldu. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren Manak etkisiz hale getirildi.

Kaynaklar, son operasyonla birlikte Tunceli kent ve dağlarının teröristlerden tamamen arındırılmış hale geldiğini aktarıyor.

DİĞERLERİ BÖLGEDEN KAÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aralık ayındaki bir konuşmasında Tunceli'de son 5-6 teröristin kaldığını söylemiş ve "Onları da bitireceğiz. Tunceli’de Ali Boğazı’nda bir zamanlar 1500 terörist vardı. Türkiye iki şeyi, iyi becerdi. Bir, terörün kafasına nasıl vurulacağını, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını" demişti.

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Kandil tarafından PKK'yı Tunceli'de yeniden organize etmek üzere bölgeye gönderilen Osman Manak etkisiz hale getirilince gözler, Soylu'nun bahsettiği diğer birkaç teröriste çevrildi.

Mehmetçiğin Eren-Abluka operasyonları kapsamındaki yoğun sürek avıyla birlikte Tunceli kırsalındaki birkaç teröristin başka bölgelere kaçtığı sanılıyor.

Arama-tarama faaliyetlerinde Tunceli dağlarında teröristler için barınak olabilecek tüm mağara ve kayalıklar elden geçirildi. Buralara istiflenmiş silah ve patlayıcılar toplanıp imha edilirken, PKK'lıların sığınakları da kullanılamaz hale getirildi.

Soylu'nun geçtiğimiz ay verdiği bilgiye göre Türkiye'de yurt içindeki terörist sayısı 120'nin altına indi.

PKK terör örgütünün Tunceli kent ve dağlarından tamamen temizlenmesiyle birlikte Munzur merkezli turistik/kültürel faaliyetler daha da artacak, bölge yeniden istikrar kazanacak.