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Yerel O ilde sıcaklık rekoru kırıldı
Yerel

O ilde sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı. Bugün il genelinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 17:54:00 -
O ilde sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü olması dolayısı ile Sivaslılar evlerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Dışarı çıkanlar ise serinleyecekleri bir yer aradı. Sıcaktan bunalanlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu güne kadar Sivas’ta 29 Ağustos günü ölçülen en yüksek sıcaklığın 34.5 derece olduğu, bugünkü sıcaklığın son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık olduğu öğrenildi.

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