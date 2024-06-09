O ilde kuduz köpek alarmı! 4 kişi ısırıldı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir vatandaşa sokakta saldıran köpek, alınan numunede kuduz olduğu tespit edildi. 2 mahalle karantina bölgesi ilan edildi.

4 kişiyi ısırdı, kuduz çıktı

Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş köpeklerin aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmaları kararı alındı. Yaşanılan olayın ardından Şanlıurfa Valiliğinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Batıkent Mahallesi'nde ve Payamlı Mahallesi'nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından 4 kişinin ısırıldığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Şanlıurfa Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"30.05.2024 tarihinde Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi'nde, 03.06.2024 tarihinde de Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından dört vatandaşımızın ısırıldığı anlaşılmıştır.

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Yapılan incelemede, her iki vakada da sahipsiz sokak köpeklerinin kontrol altına alınarak tecrit edildiği, vatandaşlarımızın ise hiçbir gecikmeye meydan verilmeden tedavilerine başlandığı ve aşılarının yapıldığı tespit edilmiştir.