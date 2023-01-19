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Yerel O ilde ekmek satışı sadece fırından yapılacak!
Yerel

O ilde ekmek satışı sadece fırından yapılacak!

Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte ekmek üretiminde kısıtlamaya gideceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 09:21:00 - 2023-01-19 09:37:58
O ilde ekmek satışı sadece fırından yapılacak!

Sivas’ta faaliyet gösteren ekmek üreticileri bugünden itibaren ekmek üretimini kısıtlama kararı aldı. Üreticiler ekmek satışlarının sadece fırınlardan yapılacağını açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclisi, artan maliyetler nedeni ile önceki günlerde kentte 3,5 liradan satılan 240 gram ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkarılmasına karar verdi. STSO Meclisi'nin bu kararına AK Partili Sivas Belediyesi itiraz etti. Belediye, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık imzası ile Sivas Valiliği'ne gönderilen itiraz yazısında ekmek fiyatı rayiç bedelinin uygun olmadığını ifade edildi.

Belediyenin zam itirazı sonrası Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı bir açıklama yaparak bugünden itibaren kentte ekmek üretiminde kısıtlamaya gideceklerini duyurdu. Bakkal ve marketlere ekmek vermeyeceklerini bildiren üreticiler sadece fırınlarda ekmek satacaklarını halka duyurdu.

Son bir yıl içerisinde ham madde ve diğer giderlere yapılan zamları da kalem kalem açıklayan Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı, “Maliyetleri kısmak ve fırınlarımızı ayakta tutmak için Perşembe gününden itibaren ekmek satışlarımız sadece fırınlardan yapılacaktır. Tüm Sivas halkına duyuruyoruz” dedi.

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