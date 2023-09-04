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Yerel O ilde eğitime sağanak engeli
Yerel

O ilde eğitime sağanak engeli

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:48:00 -
O ilde eğitime sağanak engeli

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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