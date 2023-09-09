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Yerel O ilde denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilde denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:56:00 -
O ilde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı nedeniyle denize girmenin 1 gün yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 Cumartesi günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

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