O ilde denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli Vize ilçesinde tüm plajlara 3 gün boyunca girişlerin yasak olduğunu duyuran Vize Kaymakamlığı, “Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 28 Haziran Cuma gününden 30 Haziran Pazar gününe kadar 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.