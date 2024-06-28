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Yerel O ilde denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı
Yerel

O ilde denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 11:33:21 - 2024-06-28 11:33:21
O ilde denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli Vize ilçesinde tüm plajlara 3 gün boyunca girişlerin yasak olduğunu duyuran Vize Kaymakamlığı, “Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 28 Haziran Cuma gününden 30 Haziran Pazar gününe kadar 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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