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Gündem O ilçemizde çok büyük panik! İnşaat alanında çok sayıda insan kemiği bulundu
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O ilçemizde çok büyük panik! İnşaat alanında çok sayıda insan kemiği bulundu

İstanbul Büyükçekmece'den son gelen haber dehşete düşürdü. Bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada birden fazla insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 13:16:00 -
O ilçemizde çok büyük panik! İnşaat alanında çok sayıda insan kemiği bulundu

İstanbul Büyükçekmece'den son gelen haber dehşete düşürdü. Bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada birden fazla insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. 

 

Olay, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde bir site inşaatı alanında yaşandı. İşçiler, kazı çalışması sırasında toprak altından çıkan insan kemiklerine rastladı.

Eski olduğu anlaşıldı

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanda kazı çalışmalarına başladı. Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda yapılan kazı alanında birden fazla insana ait olan kemiklerin eski olduğu anlaşıldı.

Mezarlık ihtimali

Alanın daha öncede mezarlık olabileceği ihtimali üzerine durulurken olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.

 

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