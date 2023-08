O ilçemizde 10 bin öğrenciye çanta ve eğitim seti verilecek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2019’dan bu yana sürdürdüğü ve artık ilçede gelenek haline gelen projesini bu yıl da sürdürüyor. Bu çerçevede Karatay’da ilkokula yeni başlayan tüm 1’nci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğini 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de verecek.

Eğitime ayrı bir önem veren, yeni okul projelerinin yanı sıra okullarda bakım, onarım ve yenileme gibi birçok fiziki çalışma yürüten, bu alanda birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, öğrencilere yönelik de desteklerine devam ediyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, 2019’dan bu yana olduğu gibi 2023-2024 yeni eğitim ve öğretim döneminde de, ilçede ilkokula yeni başlayan tüm 1’nci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. Toplamda 10 bin öğrenciye hediye edilecek ve okul çantası ile eğitim setinde ise; beslenme çantası, kalemlik, güzel yazı defteri, boyama kitabı, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, kalemtıraş, silgi, kurşun kalem kırmızı kalem bulunuyor. Karatay Belediyesi tarafından hediye edilecek çanta ve kırtasiye malzemeleri, önümüzdeki günlerde okullara gönderilmeye başlanacak ve hediyeler, okulların yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacağı hafta öğrencilerin okul sıralarındaki yerini alacak. Öte yandan Karatay Belediyesi’nin bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt olacak tüm Karataylı öğrencilere verilecek nakdi destek programına başvuruyla ilgili detayları da önümüzdeki günlerde duyuracağı ifade edildi.



“Eğitimin her alanında yanı başınızda olmaya devam edeceğiz”



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin tamamında eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, eğitime verdikleri önemin bir kez daha belirtti.

Başkan Kılca, “Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Bu yıl da yaklaşık 10 bin çocuğumuz Karatay’da 1’nci sınıf eğitimine başlayacak. 2019 yılından bu yana her yıl yaptığımız gibi tüm çocuklarımızın okul çantalarını ve 12 çeşit kırtasiye malzemelerini ilk ders gününde sıralarında hazır edeceğiz. Bu vesileyle çocuklarımızın heyecanını ve mutluluğuna, ailelerimizin de bütçelerine bir nebze katkı sağlamış olacağız. Hayırlı olsun. Buradan üniversiteye ilk adımını atacak genç arkadaşlarıma da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye ilk kez kayıt olacak tüm Karataylı öğrencilerimize nakdi destek programımızın başvuru detaylarını ilerleyen günlerde duyuracağım. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karatay Belediyesi eğitimin her alanında yanı başınızda olmaya devam edecek” dedi.