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Yerel O ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi!
Yerel

O ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 19:54:00 -
O ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi!

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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