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O ilçede sokağa çıkamıyorlar!

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale'de çöl sıcaklarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte cadde ve parklar boşaldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
O ilçede sokağa çıkamıyorlar!

Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor.

Suriye çölünün de etkisiyle dayanılmaz hale gelen sıcak hava nedeniyle ev ve iş yerlerinde kliması olmayan vatandaşlar ise camilere sığınıyor. Öte yandan, ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
  1. Şanlıurfa
  2. Sıcak

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