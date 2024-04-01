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Gündem O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı
Gündem

O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 06:29:00 -
O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı

Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman bir oy farkla seçimi kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, bir oy farkla rakibine üstünlük kurarak belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'nın bazı ilçelerinde de ilginç tablolar ortaya çıktı.

CHP'nin adayları, Antalya'nın ilçeleri Akseki'de 18, Korkuteli'nde 120, Döşemealtı'nda 90 oy farkla seçimleri kazandı.


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