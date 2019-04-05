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O ilçede bin 900 oy AK Parti'ye geçti!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçedeki yeniden oy sayma işleminin ardından bin 900 civarında oyun hanelerine yazıldığını açıkladı.

05 Nisan 2019 Cuma 01:58
O ilçede bin 900 oy AK Parti'ye geçti!

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle yapılan itiraz sonucu bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını söyledi.

Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenledikleri 1. Liseler Arası Solo Ses Yarışması'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

"Bir organizasyon gibi geliyor"

Yapılan itirazın ardından yaklaşık bin 900 oyun AK Parti'ye geçtiğini ifade eden Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bizim oylar da çalınmış maalesef. Arkadaşlarımız bir itiraz yaptı. Biz de sonradan uyandık doğrusu. 'Bizim oylar nereye gidiyor, bir bakın' dedik. Dün, başka partilere yazılan bin 900 civarında oyumuz geri geldi. Ya da neyse yanlışlık yapılan diyelim. Oradan da bir belediye meclis üyeliği daha kazandık. Ama bu bana bir organizasyon gibi geliyor. Türkiye'nin her tarafında, özellikle İstanbul'da kötü organizasyon gibi geliyor. İnşallah onlar da ortaya çıkartılacaktır."

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 01:58
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. Hanefi Mahçiçek
  4. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek

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