O ilçe uzun yıllardır AK Parti yönetimindeydi! Sandıktan CHP çıktı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sandıktan CHP çıktı. CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım sürecinde sona gelinirken seçimin sonuçları da büyük ölçüde belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy kullandığı Üsküdar ilçesinde CHP adayı Sinem Dedetaş kazandı.
Üsküdar, uzun yıllardır AK Partili Hilmi Türkmen'in yönetimindeydi.
Açıklanan ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre, CHP adayı Sinem Dedetaş yüzde 49.96 ile Üsküdar'da seçimi kazandı.
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