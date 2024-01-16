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Gündem O il karıştı! CHP'de iç savaş... Anketlerde AK Parti öne geçti
Gündem

O il karıştı! CHP'de iç savaş... Anketlerde AK Parti öne geçti

Yeniakit Publisher
2024-01-16 08:47:00 -
O il karıştı! CHP'de iç savaş... Anketlerde AK Parti öne geçti

CHP kurultayında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Eskişehir’in en büyük ilçelerinden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise “değişimden" yana taraf oldu.

Yerel seçimlerde “kim aday olacak” tartışmasının en çok yaşandığı iller arasında yer alan Eskişehir’de genel merkez de anketlerle isim tartışmasına son noktayı koymak istedi. CHP Genel Merkezi, Eskişehir’de dört kez anket yaptırarak, AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu olması halinde karşısına CHP’den kimin çıkarılması sorusunu yöneltti.

GENEL MERKEZ "KAZIM KURT" DEDİ

Anketlerde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Nebi Hatipoğlu’nun aday olması halinde kazanacak CHP adayı olarak görülmedi. Ancak, CHP Genel Merkezi, büyükşehir belediye başkanı adayı olarak “değişimi” destekleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u göstermek istiyordu.

REST ÇEKTİ: BÜYÜKERŞEN SÜRECE DAHİL OLDU

Fakat, Yılmaz Büyükerşen bu durumu kabul etmedi. Kendisinin aday olması gerektiğini aday yapılmıyorsa “yerime genel sekreterim Ayşe Ünlüce aday olsun” talebiyle genel merkeze giden Yılmaz Büyükerşen, “Çekilmem için tek senaryo bu” dedi.

CHP genel merkezinin Kazım Kurt’u aday göstereceği yönündeki kulislerden sonra ise tekrar harekete geçen Yılmaz Büyükerşen, “Kazım Kurt aday yapılırsa ben de ya bağımsız ya da başka bir partiden aday olurum.” restini çekti.
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AYŞE ÜNLÜCE ADAY AMA

CHP Genel Merkezi de Eskişehir’deki Yılmaz Büyükerşen etkisinden dolayı Ayşe Ünlüce’yi aday olarak açıkladı. Ancak, Ayşe Ünlüce’nin Eskişehir’de tanınırlığı çok az. Aynı zamanda Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanları Kazım Kurt ve Ahmet Ataç’da bu adaylıktan rahatsız. İki başkan da büyükşehir belediyesi için istekliydi.

İLK KUTLAYAN NEBİ HATİPOĞLU OLDU

Ayşe Ünlüce’nin adaylığının açıklanmasından sonra ilk kutlayan kişi ise rakibi AKP adayı Nebi Hatipoğlu oldu.

Bu durum Eskişehir’de “Nebi Hatipoğlu, sahada önemli bir psikolojik üstünlük kurdu. Uzun saatler saha çalışması yapıyor ve saygın bir ailenin ferdi olması da kendisine avantaj sağlamış durumda” yorumlarına neden oldu.

Öte yandan, Ayşe Ünlüce’nin ilk reklam videosunu stüdyoda çekmesi de tepkilere neden oldu.

Kaynak: Odatv.com

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