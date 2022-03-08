O iki ülke, Türkiye'yi savaş tuzağına çekecek

İbrahim Karagül, Yeni Şafak'taki yazısında, ABD ve Avrupa'nın, Rusya’ya yaptığını Türkiye’ye de yapacağını, iç kamuoyunu ve muhalefeti kullanıp Türkiye’yi büyük bir savaşa sürükleyeceğini iddia etti. İşte Karagül'ün dikkat çekici o yazısının ilgili bölümü:

“(…) Ukrayna savaşını tamamen Batı, ABD ve İngiltere başlattı. Rusya’yı başka alanlarda da savaşa çekip tüketme, başka ulusların imhası pahasına çökertme hesabı yapılıyor. İşte o zaman, Rus coğrafyası ve kaynakları için talan dönemi başlayacaktır.

Açık ve net söyleyeyim: Batı’nın Rusya’dan sonra ikinci hedefi Türkiye olacaktır. Şu an bile, “tanımlanmış” tehditlerin tamamı ABD ve Avrupa kaynaklıdır. ABD ve Avrupa’nın şu anki tutumu, Türkiye’yi vuracak tehditleri tamamen ortaya çıkarmıştır.

Türkiye; yeni oluşan güç haritasının tam merkezindedir. Orta Koridor’un ana ülkesidir. Ve çokhızlı yükselmekte, güç inşa etmekte, Orta Asya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya kadar inanılmaz bir dalga oluşturmaktadır. Bu, Batı’nın aleyhinedir ve Batı emperyalizmine, sömürgeciliğine karşıdır.

BATI’NIN İKİ BÜYÜK HEDEFİ: ESKİ DÜNYANIN KALBİNİ DURDURMAK.

Buradan bakınca Ukrayna’da ateşlenen kriz, Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e, Ege’den Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Güney Asya’ya her yerde hissedilecektir. Türkiye için Ege, Akdeniz ve Karadeniz küresel güç hesaplaşmalarının en keskin olduğu yerler olacaktır.

ABD ve Avrupa iki şeyi hedefliyor:

1- Rusya’yı, Doğu’dan yaklaşan güç yükselişini Doğu Avrupa’da durdurmak. ABD ve Avrupa’yı birleştirmek. Avrupa’nın dağılmasının önüne geçmek. Batı düzenini ayakta tutmak.

2- Çin’den başlayıp Avrupa sınırlarına ulaşan, eski dünyanın kalbinde yeni bir güç düzeni inşa eden, Türkiye ve Rusya’nın coğrafya etkisini kullanan, Batı’yı kenara atan yeni dünya düzeni oluşumunu sabote etmek.

BU AMBARGO BİÇİMİ BİZE BAŞKA BİR ŞEY ANLATIYOR. RUSYA TESLİM OLACAK MI?

Peki; ABD ve Avrupa Rusya’yı dize getirebilecek mi? Başladığı işten vazgeçirebilecek mi? Avrupa, korkusunu bu şekilde dizginleyebilecek mi?

Para sisteminden ulaşım koridorlarına, lüks tüketimden enerjiye, gıdadan modaya, ticaretten medyaya, kültür ve sanata bir devletin, bir bireyin ihtiyaç duyacağı her alanda, Batı’dan Rusya’ya çok ağır tecrit başlatıldı.

Rusya küresel ölçekte yerleşik Batılı sistemlerin tamamından çıkarıldı. Batılı şirketlerin tamamı bu ülkeden çıktı. Bütün yatırımlar durduruldu, fabrikalar kapatıldı. Ukrayna işgalinin ABD ve Avrupa’da yol açtığı reaksiyon, bir ülkenin işgalinin çok ötesinde, Rusya’yı boğmaya ayarlandı.

Rus işgalinin başlamasından önce de, işgalden sonra da ABD, İngiltere ve Avrupa’nın tavrı hiçbir şekilde sadece Ukrayna ölçekli değildi. Savaşı kışkırttı. Ukrayna’yı kışkırttı. Rusya’yı kışkırttı. İşgal başladıktan sonra bir hafta içinde de bütün dünyayı kışkırttı.

ASKERİ SEÇENEK DIŞINDA HER ŞEY YAPILDI: PEKİ, İKİNCİ ADIM NE OLACAK?

İş öyle bir noktaya vardı ki, işgal edilen Ukrayna’yı savunmak ABD ve Avrupa’nın gelecek planlarını savunma haline dönüştü. Birçok insan ve ülke bu alanda tereddüt yaşıyor. Enformasyon üstünlüğü ile kitlelerin zihinleri rehin alınıyor.

Askeri seçenek dışında bir ülkeye yapılabilecek her şey yapıldı, her karar alındı. Şimdi bunun sonuçlarını bekliyoruz. Peki, eğer bu ağır “kapatma”dan da bir sonuç çıkmazsa ne olacak? İkinci adım ne olacak?

Dünya denizlerini Rusya’ya kapatmak mı? Rus ticaret gemilerini batırmak mı? Rusya’dan çıkan boru hatlarını vurmak mı? Rusya’ya gidenleri yargılamak mı? ABD ve Avrupa’da Rus vatandaşı olanları öldürmek mi? Rusya ile ilişkisini kesmeyen ülkeleri de aynı şekilde tecrit etmek mi?

İşte oradan geriye sadece askeri seçenek kalıyor.

HER ÜLKE AYNI ŞÜPHEYİ YAŞIYOR. DÜNYA BATILI SİSTEMDEN ÇIKACAK.

Ama Dünya, Batı’nın tamamen hâkim olduğu bir yerde değil. Batı o gücü çoktan kaybetti. Eski düzenden kalma kurumlar, sistemler elinde, doğru.

Peki, her ülke, yarın Batı ile sorunu olunca aynı şeyleri göreceğini düşünmeyecek mi? Aynı şeylerin başına geleceğini anlamadı mı? Buna göre tedbirler almaya başlamayacak mı?

ABD ve Avrupa ve birkaç sömürge ülkesi dışında hiçbir ülkenin böyle bir cinnet haline boyun eğeceğini sanmıyorum. Daha şimdiden, finans, kaynaklar, pazarlar, kur gibi konularda alternatif eğilimlere girdiklerini düşünüyorum. Bu zaten vardı. Dünyanın büyük bölümü Batılı sistemden çıkacak.

ABD VE İNGİLTERE, TÜRKİYE’Yİ SAVAŞ TUZAĞINA ÇEKECEK.

Şunları ekleyelim:

1- ABD ve Avrupa, Rusya’ya yaptığını Türkiye’ye de yapacak. İç kamuoyunu ve muhalefeti kullanıp Türkiye’yi büyük bir savaşa sürükleyecek.

2- Ukrayna işgalinin bir adım sonrası ne olursa olsun, ABD ve Avrupa yeni savaşlar çıkaracak. Rusya için yeni cepheler açacak.

3- ABD ve İngiltere, yeni dünya düzeninin Batı’nın elinden çıkmaması için karşı saldırıya geçmiştir. Ama bu saldırı üçüncü ülkeler üzerinden yürütülmektedir.

4- Aslında dünya savaşı başlamıştır. Bu savaş güç hesaplaşması, kaynaklar, pazarlar, küresel kurumlar, finans sistemi üzerinden yürütülmektedir.

KİTLE DUYGUSUYLA “DEVLET AKLINI ÇELMEYE” ÇALIŞMAK.

5- “Orta Koridor”, ticaret yolları, kaynaklar ve ulaşım koridorları ana hedeftir. Bu yolların geçtiği her ülke çatışmaya sürüklenebilir. Türkiye bütün bunların tam merkezindedir.

6- Batı, örgütler üzerinden yürüttüğü savaşları şimdi üçüncü ülkeler üzerinden yürütüyor. Ukrayna’dan sonra doğrudan çatışmalar başlayabilir ve bu, dünya için yıkım olur.

7- Batı, küresel düzenin başkalarının eline geçmesini, kendinin bir kenara atılmasını engellemeye çalışıyor. Batı aklı ve hırsı, bunu engellemek için bütün dünyayı savaş alanına çevirmekten vazgeçmeyecektir.

8- Bu, hiçbir şekilde Ukrayna savaşı değildir. Kitlelerin duyguları üzerinden devletlerin aklını oynatmaya çalışıyorlar. Her ülkenin alarmda olması gerekir.

TÜRKİYE’YE TUZAK KURULACAK

9- Türkiye, ikinci hedefin kendisi olacağını biliyor. Kendini yeniden Batı düzenine rehin vermez, Avrupa’nın savunma aparatı olmayı reddeder, güç yükselişini devam ettirirse, kendisine büyük bir tuzak kurulacak.

Türkiye’nin imparatorluklar aklı, bunun üstesinden gelmelidir ve gelecektir.”