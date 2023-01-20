O iki ülke bu işe şaştı kaldı! Türkiye'nin başarısını "Kulağıma gelen bilgilere göre..." deyip duyurdu

Türkiye’de savunma sanayiinde atılan dev adımlardan birinin de turbo jet füze motoru üretimi olduğunu belirten Özay Şendir, "Kulağıma gelen bilgilere göre, turbo jet füze motoru üretiminde yakalanan başarı, İngiltere ve İtalya’nın da dikkatini çekmiş durumda. Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yerli turbo jet füze motorlarının tüm bileşenleri Türkiye’de tasarlanıp üretildiği için ihracatta herhangi bir kısıtlama da söz konusu olmayacak" dedi. Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’de savunma sanayiinde atılan dev adımlardan biri de turbo jet füze motoru üretimi.

İlk olarak SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak turbo jet motor KTJ-3200’ü geliştiren Kale Ar-Ge, Çakır seyir füzesinin motoru KTJ-1750’de de testleri başarıyla tamamlamıştı.

Kulağıma gelen bilgilere göre, turbo jet füze motoru üretiminde yakalanan başarı, İngiltere ve İtalya’nın da dikkatini çekmiş durumda. Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yerli turbo jet füze motorlarının tüm bileşenleri Türkiye’de tasarlanıp üretildiği için ihracatta herhangi bir kısıtlama da söz konusu olmayacak.

Bugün Avrupa’nın ordusu en güçlü ülkelerine ihracat yapacak hale gelen bir Türkiye var.

Hangi siyasi görüşten olursanız olun, bu tabloyla gurur duymamak elde değil."