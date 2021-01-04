O iddia HDP'li Pervin Buldan'ı fena korkuttu

Terör örgütü PKK ile arasındaki ilişki ayyuka çıkan HDP'ye yönelik çeşitli iddialar gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin tamamen kapatılması yönünde üst üste çağrılar yaptı. AK Parti ise parti kapatma yerine milletvekilliklerinin düşürülmesi ve Hazine yardımının kesilmesi gibi seçenekleri işaret etti.

Bu tartışmalar devam ederken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklamalar geldi.

"Hazine yardımı hakkımız"

Terör örgütü PKK'nın medyasına röportaj veren Buldan, Hazine yardımlarının kesileceğine dair ortaya atılan iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve kazandığımız seçimle Hazine yardımını hak ettik. Kimsenin bize bahşettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Yasalarda ve Anayasa'da ne hükmedilmişse onu uyguluyorlar, diğer partilere de bize de. Bir partinin Hazine yardımı alabilmesi için bir seçimde yüzde 10 seçim barajını geçebilmesi, parlamentoda grup kurması gerekiyor. Bunların hepsi de biz de mevcut. Hazine yardımı Türkiye halklarının bizi desteklemesiyle elde ettiğimiz bir haktır."

Siyasi partiler hazineden ne kadar para alıyor?

Siyasi partilerin 10 Ocak'a kadar hesaplarına yatması beklenen Hazine yardımları şöyle sıralanıyor;

- AK PARTİ: 209 MİLYON 204 BİN TL

- CHP: 111 MİLYON 369 BİN TL

- HDP: 57 MİLYON 550 BİN TL

- MHP: 54 MİLYON 588 BİN TL

- İYİ PARTİ: 48 MİLYON 979 BİN TL