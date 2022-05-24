O iddia gündeme bomba gibi düştü! CHP, bunu yapacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile arasında geçen görüşmeyi aktardı. Altay, partisindeki genel iklimin Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde olduğunu ifade etti. Altay, “Ama Sayın Genel Başkan 6’lı masa’yı işaret ediyor, 6’lı masa ne yapar bilemeyiz” dedi. İşte Selvi'nin dikkat çekici o yazısı:

"CHP Grup Başkanvekili Engin Altay işin adını koydu.

“Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. ‘Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu’ deniyordu, o ‘gönlümüzün’ kısmı biraz kalktı. CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu” dedi.

Engin Altay’ın, “CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu” açıklaması sadece şahsi görüşü değil, parti yönetimine hâkim olan havayı yansıtıyor..

Engin Altay, Maltepe mitingi ile birlikte artık gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu aşamasının geçildiği, CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu noktasına gelindiği kanaatinde.

O SÖZLERİN ANLAMI

Bu sözlerinin biraz daha açmak için dün Engin Altay’ı aradım.

“Partideki iklim, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde. Ben o yüzden artık gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu demeyelim deme gereği duydum. CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu’dur. CHP’de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başkası aday olamaz. Ama Sayın Genel Başkan 6’lı masa’yı işaret ediyor, 6’lı masa ne yapar bilemeyiz” dedi.

Engin Altay, CHP’nin 10 yıldır Grup Başkanvekilliğini yapan deneyimli bir isim. O nedenle bir cümle içinde verdiği üç mesajın altını çizmek istedim.

1- CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu.

2- Daha da önemlisi. ‘CHP’de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başkası aday olamaz’, bu sözler İmamoğlu ve Yavaş’a çok net bir mesaj.

3- 6’lı masa ne yapar bilemeyiz.

6’LI MASAYA KILIÇDAROĞLU ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını gündemine aldığı günden itibaren bir strateji ekibiyle çalışıyor ve kendine bir yol haritası belirlemiş durumda.

Önce ismini cumhurbaşkanı adayları arasına yazdırmayı başardı. Dinamik bir kriz yönetimi izledi. Kamu kuruluşlarının kapısına dayanması, elektriğin kesildiği evinde karanlıkta kalması, evinin mutfağından çektiği videolar ve son olarak SADAT baskını ile kendini önplana çıkardı.

İkinci aşamada ise cumhurbaşkanı adaylığının favori isimleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı baskılayarak geri çekilmelerini sağladı. “Belediye başkanlarımız bir dönem daha halka hizmet etmeli” dedi. Zaten Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinden sonraki iletişim kazası ile bir fotoğraf karesinde battı. Bu durum, Kılıçdaroğlu’nu tartışmasız bir şekilde öne çıkardı. Maltepe mitingi Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığının ilanıydı.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Stratejide üçüncü aşamaya geçildi. O da 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini empoze etmek.

6’lı masaya oturulduğunda CHP’nin adayı kim? Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı diye bir tereddüt yaşanması istenmiyor. 6 liderin, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için masaya oturduklarında CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu bilmeleri isteniyor. CHP, 6’lı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun ismini bildirecek. Bunun için partinin yetkili kurullarında karar alınacak.

MASA NE DER

Kılıçdaroğlu, sürekli olarak 6’lı masayı işaret ediyor. Ama bir yandan da kaderini 6’lı masaya emanet etmeden önce alternatifsiz hale gelmeye çalışıyor. Bu yönde hamle üstüne hamle yapıyor. Ama sonuç itibarıyla ortak aday kararı 6 liderin uzlaşmasıyla alınacak.

LİDERLERİN EĞİLİMİ

6’lı masadaki tablo ise şöyle:

Masada Kılıçdaroğlu’nu şimdilik sadece Gültekin Uysal destekliyor. Dörde karşı iki durumu söz konusu.

Meral Akşener, “Seçilecek aday” formülünü getirdi. Kılıçdaroğlu ile seçim kazanılacaksa destekleyecek, anketlerde aksi çıkarsa desteklemeyecek.

İYİ Partililerin gönlünden geçen ise, Kılıçdaroğlu’nun üzerinde uzlaşma sağlanamadığı takdirde, Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması yönünde.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, kendisi cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmıyor.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağı görüşünde.

CHP’DE TEMMUZ SESLERİ

Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ise cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması konusunda iki farklı görüş bulunuyor.

Gecikmenin yanlış olduğunu savunan birinci görüş, haziran ayının sonunda temmuz başında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi yönünde. “Kurban Bayramı’nın başında ya da sonunda CHP olarak cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur diyelim. Böylece başka isimlerin gündeme gelmesinin önüne geçmiş oluruz. En geç Meclis tatile girerken Kılıçdaroğlu’nu ilan edelim” eğilimi ağır basıyor.

İkinci görüş ise 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacağı zaman Kılıçdaroğlu’nun ismini önermek yönünde. 6’lı masa toplandığında bir belirsizliğe meydan vermemiş oluruz diye düşünüyorlar.

KILIÇDAROĞLU’NUN TALİMATI YOK

“Gönlümün adayı” kelimesini yasaklayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı deyin” şeklinde talimat verdiği haberleri yapıldı ama CHP yetkilileri Kılıçdaroğlu’nun böyle bir talimatı olmadığını belirtiyor.

AKŞENER VİTES YÜKSELTİYOR

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına dönük hamleleri İYİ Parti cephesinde dikkatli bir şekilde izleniyor. Akşener’in kurmayları CHP’de Kılıçdaroğlu’ndan başka bir ismin gündeme gelmeyeceği görüşündeler. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun kendileriyle görüşmediğinin altını çiziyorlar.

İYİ Parti yönetimi, dereyi görmeden paçayı sıvamama kanaatinde. “Bu hamur daha çok su kaldırır” demekle yetiniyor. Yani kesin olarak Kılıçdaroğlu olur diyen yok. Bu hamur çok su kaldırır demek, başka bir isme kapının her an açık olduğu anlamına geliyor.

Bu isim Ekrem İmamoğlu olabilir mi? Olabilir.

Ama neden Meral Akşener olmasın.

Akşener, “seçilebilecek isim” diye bir ölçü ortaya koydu. 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandığında, eğer anketler Kılıçdaroğlu ile kazanılabileceğini gösteriyorsa Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği ama eğer Kılıçdaroğlu ile kazanılamıyorsa, “Kemal Bey cumhurbaşkanı adaylığı sizin hakkınız. Ama anketler sizin kazanamayacağınızı gösteriyor” deyip B planına yöneleceği şeklinde.

B planında ise şimdilik Akşener ya da İmamoğlu ismi gözüküyor. (...)"