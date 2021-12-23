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Medya O hadis sanki sizi anlatıyor çakma Nurcular!
Medya

O hadis sanki sizi anlatıyor çakma Nurcular!

17-25 Aralık emniyet-yargı darbesinden bu yana FETÖ ile kol kola hareket eden sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi, AK Parti'ye vurmak isterken kendi ayağına sıktı. Pensilvanya destekçisi gazetenin yazarı Ali Ferşadoğlu, "1 dolarlık itler"e nasıl arka çıktıklarını unutup, utanmadan Peygamber Efendimiz'in “Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder" hadisini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:45:00 -
O hadis sanki sizi anlatıyor çakma Nurcular!

 

17-25 Aralık emniyet-yargı darbesinden bu yana FETÖ ile kol kola hareket eden sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi, AK Parti'ye vurmak isterken kendi ayağına sıktı. Pensilvanya destekçisi gazetenin yazarı Ali Ferşadoğlu, "1 dolarlık itler"e nasıl arka çıktıklarını unutup, utanmadan Peygamber Efendimiz'in “Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder" hadisini köşesine taşıdı. İşte Ferşadoğlu'nun "Yardım eden de yandı, taraftar olan da" başlığını attığı ve sanki kendi hâl-i pür melallerini özetlediği o yazısı:

 

"Ülkemiz hak ve hürriyetler yönünden 2002’den daha geriye gidip inim inim inlediğini “tarafgir mutaassıpların” dışında herkes görüyor! Ve yıllar yılı istibdatın, zulmünün topuzu milletin tepesine iniyor mu?

Bu haksızlık ve zulümlerin sebebini Resul-i Ekrem (asm) şöyle açıklar: “Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder.” (Suyutî, Camiu’s-Sağir, h. no 8472) 

Bugün aynen onu yaşamıyor muyuz? Bazı masumların fiilî suçları yok! Lâkin, ölümüne destekleyip, iktidar yaptıkları, zulmünü alkışladıkları kişi eliyle cezalandırılmıyorlar mı? 

Evet, bu zamlar, bu haksızlıklar, bu zülümler, bu kıtlık, bu kuraklık ve sair musîbetlerin memleketimizi kaplamasının sebebi nedir? Neden masum görünenler de yanıyor? (...)

Dikkat ediniz; haksız “tarafa kalben bile taraftar olunursa onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur” gibi dehşetli duruma düşülmez mi? (Şuâlar, s. 184)" 

 

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