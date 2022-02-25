O hack grubu gerçekleştiriyor: Rusya'ya art arda hacker saldırıları!

Hacker topluluğu Anonymous, devlet kontrolündeki "Rusya Bugün" haber servisi de dahil olmak üzere, birçok Rus hükümeti web sitesini devre dışı bıraktı. Bilgisayar korsanları, Rusya'ya savaş açtıklarını deklare ettikten hemen sonra, RT.com'un yanı sıra Kremlin, Rus hükümeti ve Rusya savunma bakanlığı web sitelerini ele geçirdi.

RT.com saldırının gerçekleştiğini doğruladı. Saldırının bazı web sitelerini yavaşlattığı ve diğerlerini "uzun süreler" boyunca çevrimdışı bıraktığı bildiriliyor.

RT, Ukrayna'daki durumu, havai fişekler ve neşeli kutlamalar göstererek yansıtması büyük tepkilerle karşılaşmıştı. İngiltere'de milletvekilleri, TV kanalının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kişisel propaganda aracı" olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söylediler.

Anonymous, hiyerarşisi veya liderliği olmayan, merkezi olmayan bir topluluk olarak biliniyor ve daha önce de CIA ve Scientology Kilisesi gibi önemli hedefleri vuran saldırılar düzenledi. 15 Şubat'ta yayınlanan Anonymous videosu, Ukrayna krizinin tırmanması halinde Rusya'nın endüstriyel kontrol sistemlerini "rehin almakla" tehdit etmişti.

Bu haftanın başlarında, Rus siber güçleri birkaç Ukrayna bankasının ve devlet dairesinin web sitelerine DDoS saldırıları düzenledi. Ukrayna hükümeti ise, gönüllü "bilgisayar korsanlarından" kritik altyapıyı korumak ve Rus birliklerini gözetlemeye yardım etmek için yardım istemişti