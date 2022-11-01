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Gündem O haberi duyan Demet Akalın ağzını bozdu! "Yok anasının nikâhı" deyip o isme patladı
Gündem

O haberi duyan Demet Akalın ağzını bozdu! "Yok anasının nikâhı" deyip o isme patladı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li girişimci Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ücret alacağı haberleri ortaya atıldı. Twitter'da onaylı mavi tikli hesabı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan bu girişime tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 12:55:00 -
O haberi duyan Demet Akalın ağzını bozdu! "Yok anasının nikâhı" deyip o isme patladı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li girişimci Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ücret alacağı haberleri ortaya atıldı. Twitter'da onaylı mavi tikli hesabı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan bu girişime tepki geldi.

Dünyanın en ünlü milyarderi olan Elon Musk, aylardır peşinden koştuğu sosyal medya platformu Twitter'ı geçtiğimiz günlerde satın alarak yönetimine geçti.

Twitter'da önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Musk'ın mavi tikli hesaplardan da aylık 20 dolar alacağı iddia edildi.

Musk’ın planına göre Twitter'da abonelik ücreti olacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak. Şu an mavi tiki olan kullanıcılarsa, mavi tikini kaybetmemek için 90 gün içinde abonelik sistemini satın almaları gerekecek.

Twitter’daki mavi tikli hesaplardan ücret alınacağı haberi yayılınca şarkıcı Demet Akalın’ın tepkisi gecikmedi. Akalın, sosyal medya hesabından isyan ederek “Yok anasının nikâhı” dedi.

 

 

 

 

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