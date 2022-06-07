O haber, Ahmet Hakan'ı resmen delirtti! Çılgına döndü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hem bir ilkokul hem de imam hatipin bulunduğu binada Anneler Günü etkinliğine dansöz getirildi. Malum medya ise dansözün ilkokulda değil imam hatipte oynatıldığı algısı uyandırmaya çalıştı. Söz konusu yalan habere tepki gösteren Ahmet Hakan, "Ben bir imam hatipli olarak haber ilk çıktığında da inanmamış, 'Mutlaka bir şey vardır işin içinde' demiştim" ifadelerini kullanıp "Yeryüzünün bütün Reform ve Rönesans hareketleri üzerimize gelse bile... Tarihin en büyük yozlaşmasına maruz kalsak da... Her şeyi ama her şeyi altüst etseler bile... Hiçbir çılgın imam hatipli ailesi, imam hatip çayında dansöz oynatmaz" dedi. İşte Hürriyet gazetesindeki o yazı:

" ‘İmam hatipte dansöz’ başlıklı haberler patladı internet sitelerinde.

Sonra şöyle bir şey oldu:

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“Kervan yolda düzülür” misali...

Gün içinde haberi düzelttiler.

Başlıklar değişti, öykü değişti, yaklaşım değişti.

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Önce hiç araştırmadan haberi patlatıyorsun. Sonra gün içinde gelen açıklamalara göre haberi düzeltiyorsun. Ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyorsun.

İnternetin hayatımıza soktuğu yeni habercilik tarzı bu.

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Neyse... Neyse...

Ben bir imam hatipli olarak haber ilk çıktığında da inanmamış, “Mutlaka bir şey vardır işin içinde” demiştim.

Nitekim öyle olduğu ortaya çıktı.

Meğer imam hatip etkinliğinde olmamış bu olay.

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Peki neden ta en başta inanmadım?

Şu nedenle:

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- Yeryüzünün bütün Reform ve Rönesans hareketleri üzerimize gelse bile...

- Tarihin en büyük yozlaşmasına maruz kalsak da...

- Her şeyi ama her şeyi altüst etseler bile...

Hiçbir çılgın imam hatipli ailesi, imam hatip çayında dansöz oynatmaz."