Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

O generallerin adı ankesörlü telefondan çıktı!

Ankesör soruşturmasından Şehit Ömer Halisdemir’in öldürdüğü darbeci general Semih Terzi de çıktı. Mahrem imamların ankesörlü telefonla irtibat kurduğu bir diğer kritik isim Erdoğan’a suikast planlayan timin başındaki general Gökhan Şahin Sönmezateş

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:08
O generallerin adı ankesörlü telefondan çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “ankesörlü telefon” soruşturması kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki kriptolara yönelik operasyonlar hız kazanırken, önemli ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Mahrem imamların ve örgüt üyesi askerlerin kullandığı ankesörlü telefonların 1 Ocak 2011 ile 1 Ocak 2017 yılları arasındaki HTS dökümleri çıkarıldı. Binlerce sayfalık HTS dökümleri üzerinden yapılan titiz incelemeyle “ardışık arama sistemi”ne takılan ve en az 8 defa ankesörlüden aranan askerler FETÖ şüphelisi olarak belirlendi. Bu şekilde 5 bin kripto asker tespit edildi.

SEMİH TERZİ LİSTENİN BAŞINDA

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan’ın haberine göre; Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ayağına ilişkin soruşturmada da Ankara'daki 447 ankesörlü telefon mercek altına alındı. Bu şekilde söz konusu kriptoların 3 bine yakınının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, ankesörlü hatlardan albay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbesindeki askerlerin yanı sıra generallerin de arandığı ortaya çıkarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik oluşturulan listenin başında ise 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan cuntacı general Semih Terzi'nin olduğu öğrenildi.

ANKARA’DAN DİYARBAKIR’A 5 ARAMA

Darbe girişimindeki görevi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek olan ve bu kapsamda oluşturduğu tim ile birlikte uçakla Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen Terzi'nin periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığı ve ardışık aramaya takıldığı belirlendi. Özel Kuvvetlere geldiğinde şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Terzi'nin, 15 Temmuz günü de ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi. Terzi'nin, Diyarbakır'dan hareket ettiği saatlerde Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 5 kez arandığı öğrenildi.

SÖNMEZ ATEŞ DE TELEFON LİSTESİNDE

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kriptolara yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında da bin civarında askerin ankesörlü telefonlardan arandığı belirlenmişti. Ankesörlü telefonlardan aranan bu şüpheliler arasında darbe girişiminin bir diğer kritik ismi olan cuntacı Gökhan Şahin Sönmezateş’in de olduğu belirtildi. Sönmezateş, 15 Temmuz gecesi Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast için görevlendirilen timin başındaki isimdi. Muğla’daki suikast davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Sönmezateş, darbenin beyin takımı Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin sanık olarak yer aldığı Genelkurmay Çatı Davasında da yargılanmasına devam ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:08
  1. Muğla
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. ankesörlü telefon
  5. FETÖ üyesi
  6. FETÖ üyesi generaller

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27. dönem AK parti Ankara milletvekil aday listesi
    1. 27. dönem AK parti Ankara milletvekil..
    2. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    3. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    4. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    5. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    6. Putin, başbakan adayını açıkladı
    7. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    8. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    9. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    10. Sınır hattında terör operasyonu
    11. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    12. Ev yapımı puding tarifi
    13. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    14. 27. dönem AK parti İstanbul..
    15. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    16. Rusya'da hükümet istifa etti!
    17. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    18. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    19. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    20. Doğan Holding için karar çıktı!
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git