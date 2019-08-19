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O genel müdür görevden alınıyor

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman, hakkında terör suçlarında soruşturma yürütülen Mardin Kent A.Ş. Gene Müdürü Cabbar Leygara’yı görevden alacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:33
O genel müdür görevden alınıyor

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, işe hızlı başlıyor.

Edinilen bilgilere göre, Yaman, taşeron işçi alımı, araç kiralama, belediyeye ait cafe çay bahçelerinin işletilmesi, çeşitli kalemlerde alımların yapıldığı ve 2 bine yakın personelin çalıştığı belediyenin şirketi Mardin Kent A.Ş'ye HDP’li Ahmet Türk’ün Nisan ayında genel müdür olarak atadığı HDP’nin eski Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cabbar Leygara’yı görevden alacağı öğrenildi.

Terör suçundan birçok kez gözaltına alındı

Hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle birçok kez gözaltına alınıp tutuklanan Leygara hakkında en son Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla dava açılan davada tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:33
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Ahmet Türk
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. HDP

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