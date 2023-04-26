O gelişme, Rahmi Turan'ın uykularını kaçırmaya başladı! İhtiyar böyle çamura yattı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanacağı gerçeğini yavaş yavaş kabullenen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, çamura yatmaya başladı.

AK Parti'nin seçimleri kazanması halinde yaşanacağını iddia ettiği gelişmeleri sıralayıp aklı sıra seçmeni korkutmaya çalışan Turan, büyük bir çarpıtma ve yalana imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Diyelim ki, seçimi yine AKP kazandı. Ne olacak? Olacakları söyleyeyim: Türkiye sadece önümüzdeki 5 yılı değil, tüm zamanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak! Belki de göreceğimiz son seçim olacak bu! Ülkemizde zaten topallayarak yürüyen hukuk ve demokrasi tamamen rafa kaldırılacak, bugünleri bile arar hale geleceğiz!"



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