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Medya O gelişme, Nihal Bengisu'yu çılgına çevirdi! Ne o, zoruna mı gitti bacım
Medya

O gelişme, Nihal Bengisu'yu çılgına çevirdi! Ne o, zoruna mı gitti bacım

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının muhalefet için bir tehdit olup olmadığı hakkında, "Macron Modeli'ne yetecek bir ağırlığı olacağını hiç sanmamakla beraber yüzde 3 civarında bir oyu olduğunu düşünüyorum. Ve evet, İnce muhalefet için risk, Cumhur İttifakı için nimet" yorumunu yaparak karın ağrısını açık etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:45:00 -
O gelişme, Nihal Bengisu'yu çılgına çevirdi! Ne o, zoruna mı gitti bacım

 

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının muhalefet için bir tehdit olup olmadığı hakkında, "Macron Modeli'ne yetecek bir ağırlığı olacağını hiç sanmamakla beraber yüzde 3 civarında bir oyu olduğunu düşünüyorum. Ve evet, İnce muhalefet için risk, Cumhur İttifakı için nimet" yorumunu yaparak karın ağrısını açık etti. 

Sıkı bir AK Parti destekçisiyken, son zamanlarda dümeni muhalefete kıran Karaca, üzüntüsünün belli olduğu yazısında, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce’nin tabanı yok, seçmeni de yok iddiası yanlış olur. Şu an Ata İttifakı'nı oluşturan partilere yaklaşması ve beraber ittifak yapacaklarmış düşüncesini uyandırması İnce’nin lehine oldu. Giderken o ittifakın seçmenini de büyük çoğunlukla aldı diye düşünüyorum.
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Ancak buna ek olarak, seçimi ilk turda bitirmek isteyen Cumhur İttifakı siyaset mühendislerinin İnce lehine algı çalışması yaptığını düşünmek için de sebepler var. Zira;

1) İnce’nin adaylığı yüzde 1500 iktidara yarıyor. İnce’nin yaptığı matematik hesabı siyaset sadece aritmektikten ibaret olsaydı işe yarayabilirdi, ama değil. Siyaset çoğunlukla bir psikoloji meselesi. Ortak adayın başarısı adına bir adım geri çekilmeden hareket eden ve muhalefetten oy alacağı kesin olan her girişim Cumhur İttifakı'na yarıyor ya da en azından seçimin ilk turda tamamlanmasını zorlaştırıyor. Seçim ikinci tura kaldığında ise, Erdoğan’ın D’hont sistemi nedeniyle parlamento çoğunluğunu elde etmesi kuvvetle muhtemel Cumhur İttifakı partilerini göze sokarak "istikrar" temasını işleyeceği, yani seçmen üzerinde psikolojik üstünlük kuracağı aşikar."

 

 

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Yorumlar

Nihal Bengisu Karaca HaberTürk

Nihal Bengisu Karaca ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.. Soru şu: İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması kime yarar. Derdi kime düşer. Bilin doğruyu verin cevabı..

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