O gelişme, gündeme bomba gibi düşmüştü! AK Parti Sözcüsü, ortalık yıkılırken neden suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptı?

Fatih Selek, Harbiyeli teğmenlerin korsan yemin törenine AK Parti'nin neden sessiz kaldığını sorguladı. Selek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" sözleriyle bu duruma açıklık getirdiğini ifade eden Selek, Erdoğan'ın teğmenlerin temizleneceğini belirtmesiyle birlikte, kılıç krizinin net bir fotoğraf ortaya koyduğunu yazdı. Selek, vesayet günlerine dönülme ihtimalinin hâlâ bulunduğunu belirttiği Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Tiyatrocu Metin Akpınar ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Menderes'li sözlerinden, emekli amirallerin ve büyükelçilerin Montrö bildirisinden; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tweetinden darbe mesajı çıkarıp sert tepki gösteren iktidar çevreleri, Harbiyeli teğmenlerin kılıç şakırtısıyla korsan yemin etmesine sessiz kaldı. Medya ilk defa tepki göstermedi. Ve parti sözcüsü ortalık yıkılırken "olur öyle" mealinde suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptı. Peki neden?

Evet, bir haftadır bu sorunun cevabını arıyordum. İhtimalleri sıraladım.

Bir: Hükûmet gerilim istemiyor.

İki: Olayın büyütecek bir yanı olduğunu düşünmüyorlar.

Üç: Yerel seçim sonuçlarının travmasıyla iktidar kendini savunma hattında hissediyor.

Dört: AK Parti rejimle hemhâl oldu.

Cumhurbaşkanı, İmam Hatipliler Kurultayında yaptığı açıklamayla bütün ihtimalleri çöpe attı.

Erdoğan teğmenler için "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmez istismarcıları temizleyeceğiz" dedi.

Ve bu sözleri prompter dışına çıkarak irticalen söyledi. Bu önemli bir detaydı.

Teğmenler hakkında hangi tasarrufta bulunulacak bekleyip göreceğiz ama 'kılıç krizi' çok net bir fotoğraf ortaya koydu.

Bir: Onca yapılan düzenlemeye rağmen Türkiye'nin vesayet günlerine dönmesi işten bile değil.

İki: AK Parti'de birbirine benzemezlerin fikir ayrılığı belirgin şekilde açığa çıktı."

{relation id:1884162 slug:'bizdeki-emcuklerin-derdi-ne-anlatamadigimiz-sey-iste-bu'}{relation id:1884165 slug:'bu-tam-bir-ekonomik-soguk-savas-turkiye-buna-hazir-mi'}{relation id:1884168 slug:'cem-kucuk-herkesi-ters-kose-yapti-tum-turkiye-saskin'}{relation id:1884171 slug:'chp-kurultayinda-ayak-oyunu-mu-o-iddialar-gundeme-damga-vurdu'}{relation id:1884159 slug:'chp-kurultayinda-yavas-krizi-gel-bakalim-mansur'}