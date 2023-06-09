O gelişme, Fatih Altaylı’yı çılgına çevirdi! Kim aldı lan beni, ağzınızı toplayın

Birkaç gündür CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarısız olduğunu, bir türlü seçim kazanamadığını, artık bırakması gerektiğini yazdığı için bir grup CHP’linin “Satılmış, dönek” hakaretlerine maruz kaldığını belirten Fatih Altaylı, “Dönmüşüz de nereye dönmüşüz edepsizler. Ağzınızı toplayın” dedi.

Altaylı, kişisel web sitesinde yayınladığı ağır yazısında özetle şunları kaydetti:

“Birkaç gündür CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarısız olduğunu, bir türlü seçim kazanamadığını, artık bırakması gerektiğini yazıyorum.

Bir grup CHP’liden işitmediğim suçlama kalmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elbette benim gibi düşünmeyebilirler, tabii ki Kemal Bey’in görevde kalmasını isteyebilirler, iktidarı 20 yıldır değiştirememek onlar için başarısızlık kriteri olmayabilir, benim üslubumu sert, sözlerimi kaba bulabilirler.

Bunlara hiç itirazım yok.

Ama kalkıp bana ve asla satın alınması mümkün olmayan insanlara “Satılmış, dönek” diyemezler.

Dönmüşüz de nereye dönmüş edepsizler.

“Seçilemedin, milyonlarca insanı üzdün, hayal kırıklığına uğrattın, üstelik bu seçilememe hali artık müzmin bir hastalık haline geldi. Bırakın artık” demenin satılmışlıkla, döneklikle ne alakası var.

CHP’ye oy vermiş milyonlarca insanın fikrini yansıtmak mı satılmışlık, döneklik…

Benimle aynı şeyleri söyleyen milyonlar da mı satılmış dönek.

Ya da Emekli Paşa Sevgili Ahmet Yavuz da mı satılmış ve dönek.

Uğur Dündar mı, Yılmaz Özdil mi, Mehmet Yılmaz mı, İsmail Saymaz mı, Barış Doster mi ya da Tanju Özcan mı satılmış ve dönek.

Kim satın aldı hepimizi!

Kim aldı lan beni, siyasi rakiplerinden daha fazla bana öfkeli olan AK Parti mi!

Herkese kefil olacak halim yok ama bizi satılmışlıkla suçlayanların, uğruna sülalelerini satacağı şeyleri elinin tersi ile itmiş adamlar var burada.

O yüzden ağzınızı toplayın.”