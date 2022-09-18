O gelişme, Davutoğlu'nun tetikçisini deliye döndürdü! Adam çıldırdı, çıldırdı

Yaptığı açıklamalarla sürekli duvara toslayarak rezil olan Karar yazarı Uğur Emek, bu defa da milyonların başvurmak için sıraya girdiği sosyal konut projesini eleştirmeye yeltendi. Ahmet Davutoğlu'nun gazetesinde atıp tutmayı yazarlık zanneden Emek, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sosyal Konut Projesini” açıkladı. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı çeşitli televizyon programlarında projenin detayları hakkında bilgiler paylaştı.

Konutların fiyatları, büyüklükleri, ödeme koşulları ve kiralar hakkında net sayılar açıkladı.

(...) 100 bin konutluk projesini başarıyla tamamlayamayanlar el artırdılar, 500 bin konut projesini müjdelediler.

Yanına arazi ve işyerlerini de eklediler.

2023-2028 arasında 500 bin konut yapılacak. İlk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut için başvurular alınmaya başlandı.

Basından öğrendiğimiz kadarıyla 2+1 konutların satış bedeli 608-770 bin TL arasında değişecek. Ortalaması 689 bin. Bunun % 10’u 68 bin 900 lirası peşinat olarak ödenecek.

3+1 konutların satış bedeli 850-950 bin arasında olacak. Ortalaması 900 bin lira. 90 bin lirası peşinat olarak ödenecek.

Taksitler 2+1 ve 3+1 konutlar için sırasıyla 2 bin 280 ve 3 bin 187 lira olacak.

Mevcut durumda asgari ücret net 5 bin 500 TL.

Değerli okur bu sayılarla kafanızı karıştırmayın. İzin verirseniz bu sayıları sizin adınıza ben okuyayım.

Büyük müjdeyle açıklanan ilk projeden, en yeni müjdeli konut projesine kadar geçen sürede net asgari ücret 2,7 kat artmış.

Konutların fiyatları ise ortalamada 5,3 kat artmış.

Yani konut fiyatlarındaki artış hızı, asgari ücretin artış hızının yaklaşık iki katıdır.

Dikkatinizi çekerim iki katı. Vatandaşın ödeme gücü, başarısız ilk projeye göre yarı yarıya düşmüş.

(...) Ne sosyal projeymiş ama? (...)"