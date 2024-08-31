O gelişme, Ahmet Hakan'ı resmen çıldırttı! Köşesinden İçişleri Bakanı’na seslenip, “Bu iş çözülmezse illegal eylem yapacağız” dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, evinin yakınındaki bir parkta düzenlenen konserler için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek “duruma el atmasını” istedi.

“Binlerce kişinin ikamet ettiği apartmanların tam göbeğindeki parkta düzenlenen bu konserler, Harbiye / Nişantaşı / Teşvikiye üçgeninde oturan ahali için resmen işkenceye dönüşmüş durumda” diyen Hakan, “Bu köşeden: Şişli Belediye Başkanı’na yazdım. Sonuç alamadım. Şişli Kaymakamı’na yazdım. Yine sonuç yok. İstanbul Valisi belki çözüm bulur dedim. Ondan da tık yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya! Acaba siz mi el atsanız şu işe” ifadelerini kullandı.

Hakan, yazısının devamında da şöyle dedi:

“Bu iş çözülmezse ‘Her Akşam Yüksek Sesli Müzik İşkencesine Maruz Kalan Komşular Derneği’ diye bir sivil toplum kuruluşu kuracağız. İllegal eylem yapacağız konser alanında. ‘Ellerinde pankartlar, ellerinde pankartlar, geliyor bizim komşular’ diye marşlar bile söyleriz belki, kim bilir?”

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