O firmaların stajyerlere verdiği maaş dudak uçuklattı! Duyanın ağzı açık kalıyor

Teknoloji ve finans sektöründeki şirketlerin en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere ödediği maaşlar belli oldu.

Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirtti.

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

Thomas “Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç ​​maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek” diye konuştu.

İşte stajyerlerine en yüksek maaşı veren şirketler

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

25. GOOGLE

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

24. AMERICAN EXPRESS

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

23. PALO ALTO NETWORKS

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

22. PAYPAL

Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

21. CITI

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

20. J.P. MORGAN

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

19. EBAY

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

18. BLACKROCK

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

17. SUSQUENNA INTERNATIONAL GROUP

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

16. INTUIT

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

15. APPLE

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

14. DEUTSCHE BANK

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

13. BAIN & COMPANY

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

12. ORACLE

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

11. MICROSOFT

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

10. EXPEDIA GROUP

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

9. HUBSPOT

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

8. LINKEDIN

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

7. NVIDIA

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

6. META

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

5. AMAZON

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

4. SALESFORCE

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

3. CAPITAL ONE

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

2. UBER

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...

1. ROBLOX

Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar