O firmaların stajyerlere verdiği maaş dudak uçuklattı! Duyanın ağzı açık kalıyor
Teknoloji ve finans sektöründeki şirketlerin en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere ödediği maaşlar belli oldu.
Teknoloji ve finans sektöründeki şirketlerin en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere ödediği maaşlar belli oldu.
Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirtti.
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
Thomas “Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek” diye konuştu.
İşte stajyerlerine en yüksek maaşı veren şirketler
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
25. GOOGLE
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
24. AMERICAN EXPRESS
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
23. PALO ALTO NETWORKS
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
22. PAYPAL
Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
21. CITI
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
20. J.P. MORGAN
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
19. EBAY
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
18. BLACKROCK
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
17. SUSQUENNA INTERNATIONAL GROUP
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
16. INTUIT
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
15. APPLE
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
14. DEUTSCHE BANK
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
13. BAIN & COMPANY
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
12. ORACLE
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
11. MICROSOFT
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
10. EXPEDIA GROUP
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
9. HUBSPOT
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
8. LINKEDIN
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
7. NVIDIA
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
6. META
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
5. AMAZON
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
4. SALESFORCE
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
3. CAPITAL ONE
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
2. UBER
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar
Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
1. ROBLOX
Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar