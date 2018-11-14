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O eğitimi almayan taksici olamayacak... Yeni dönem başlıyor!

Taksilerde artık yeni dönem başlıyor. Artık sadece, MEB ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü eğitimi başarı ile tamamlayabilenler taksici olabilecek.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:32
O eğitimi almayan taksici olamayacak... Yeni dönem başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü proje yakın zamanda hayata geçecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuyla ilgili "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:32
  1. İstanbul
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YORUM YAZ

  • KocasolskKocasolsk24 dk önce
    Bir rüşvet kapısı daha, mnemli olan SIKI TAKİP, adamını bulan alır. Ehliyet nasıl alınıyor bu gün? Yaya hakkını öğrenmiş olarak mı alınıyor??? Adam yaya yola girmiş, hak onun ama, üzerine üzerine sürüyor. Yollarımızda yaya ÇİZGİLERİ yok, bazılarında tam bir garabet, şeridin birini geçiş için çizgi var, ikinci şerit için yaya çizgisi on metre YSN tarafa çizilmiş. Kim? Hangi DANGALAK mühendis imal ettiyse, bütün dünyanın TERSİNE bir yaya yol hakkı uygulaması. Zaten yata hakkı VAR mı?
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