O 'domuz'dan tarihi itiraf: SİHA'lar bizi çaresiz bıraktı

Karabağ savaşı sırasında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerinin domuzlara yedirilmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla hatırlanan Ermenistan’ın alçak Meclis Başkanı Alen Simonyan’dan tarihi bir itiraf geldi. Karabağ Savaşı’nın seyrini değiştiren Türk İHA ve SİHA'ları ile ilgili konuşan Simonyan, “Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun elimizdeki teçhizatın vuramadığı Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" diyerek karşı karşıya kaldıkları çaresizliği gözler önüne serdi.

"Rusya, bize yeterli kapasitede askeri teçhizat vermedi"

Azerbaycan ordusunun havadaki üstünlüğünün, özellikle de Bayraktar insansız hava araçlarına sahip olmasının, savaşın sonucunu belirleyen başlıca faktör olduğunu belirten Simonyan, Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini de söyledi ve “Zaten verilenler de Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldı” ifadelerini kullandı.