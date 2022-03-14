O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar

Çorum’un Ortaköy ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Taner İşbir, sosyal medya hesabından doktorlarla ilgili bomba bir paylaşım yaptı. İşbir, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı. Sözlerinin bağlamından kopartılıp çarpıtıldığını gören İşbir, daha sonra paylaşımını sildi. 14 Mart Tıp Bayramı için de bir mesaj yayınlayan İşbir, bu kez “Önce vatan önce Türk milleti diyen sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” diye yazdı.