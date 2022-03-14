  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar
Gündem

O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar

Çorum'un Ortaköy ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Taner İşbir, sosyal medya hesabından doktorlarla ilgili bomba bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:42:00 -
O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar

Çorum’un Ortaköy ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Taner İşbir, sosyal medya hesabından doktorlarla ilgili bomba bir paylaşım yaptı. İşbir, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı. Sözlerinin bağlamından kopartılıp çarpıtıldığını gören  İşbir, daha sonra paylaşımını sildi. 14 Mart Tıp Bayramı için de bir mesaj yayınlayan İşbir, bu kez “Önce vatan önce Türk milleti diyen sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” diye yazdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Aktaş

Aynen biz bulgur pilavının yanına nohutmu fasulyemi yoğurt masraflı olur diye akşam neyesek diye bunları düşünürken beyefendiler  
  • Yanıtla

Polat

Orta Çağ engizisyon savcı ve hakimi gibi cadı avını telkin ediyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay